30-ти ветеранам СК оказали материальную помощь

Общество

21:18 29 Сентября 2021


 

Взрыв гранат, свист летящих пуль. Кожатай Некибаев попал на фронт 18-летним юношей. Молодой парень тогда с трудом представлял себя с оружием в руках. Свой боевой путь Кожатай Сейтахметович начал на втором УкраИнском фронте. За время Великой Отечественной войны он с боями прошел через всю Европу.

Кожатай Некибаев, ветеран Великой Отечественной войны:

— Нас посадили в поезд и отправили на Восток. Новосибирск, Красноярск, Хабаровск… Приехали в Иркутск, привели в 386-й полк. Сказали, что будем служить. Вот так и началась кровопролитная война. Было страшно. Каждый день жили с мыслями проснуться завтра.

Оставила неизгладимый след в жизни казахстанцев и афганская война. На неё Виктор Баканов попал в 1986-м, служил в 45-м инженерно-сапёрном полку в городе Чарикар. События тех страшных дней навсегда останутся в его памяти.

Виктор Баканов, участник боевых действий в Афганистане:

— Попадали под обстрелы. На глазах погибали товарищи, сослуживцы с нашего взвода. Спасибо всем за участие, что не забывают нас. Всем здоровья

В рамках месячника поддержки пожилых людей 30-ти ветеранам Великой Отечественной и афганской войн вручили по 100 тысяч тенге.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:

— Сегодня к нам приехали три заместителя председателя Союза ветеранов Афганистана и представители посольства РФ. Они поздравят ветеранов и вручат им денежные конверты. Также в рамках месячника поддержки пожилых людей мы навестим ветеранов и окажем им помощь.

В СК проживают более ста тысяч пожилых людей. Из них 23 — это ветераны Великой Отечественной войны, 30- участники боевых действий в Афганистане.

Алишер Ашимов

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