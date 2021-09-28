Возле села Явленки сбили 14 голов овец

Предугадать поведение животных на трассе невозможно. Они могут появиться в любой момент и стать причиной ДТП. Как это случилось с водителем «Daewoo Nexia». Инцидент произошел возле села Явленки на участке автодороги «Петропавловск-Жезказган».

Азамат Жамуков, старший инспектор управления полиции ДП СКО:



— 51-летний гражданин СКО совершил наезд на стадо овец возле дорожного знака «Перегон скота». В результате наезда погибли 14 овец. По сбору материала будет все установлено. Если нет, то будет собран дополнительный материал по статье 408-ой. По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв.

Сейчас выясняется, находился ли рядом пастух или же скот был и вовсе без присмотра. Кто обвинят в ДТП, пока неизвестно: владельца животных, табунщика или же водителя автомобиля. Всё решит суд. Между тем, с начала года в регионе произошло два ДТП с участием скота. Всего стражи порядка выявили более 40 тысяч нарушений ПДД. Большая часть из них происходит из-за нарушений правил проезда перекрёстков и пешеходных переходов.

Азамат Жамуков, старший инспектор управления полиции ДП СКО:



— В целом, за 8 месяцев в СКО совершено более 100 ДТП, в результате которых погибли 20 человек и 149 человек получили ранения. Призываем всех участников дорожного движения быть внимательными и строго соблюдать законодательство. За рулем необходимо быть предельно собранными, особенно в темное время суток и в канун межсезонья.

С начала года ПДД нарушили более 15-ти тысяч североказахстанцев. Из них 4,5 тысячи водителей превышали допустимую скорость. Около 800 человек управляли авто в состоянии алкогольного опьянения.

Алишер Ашимов