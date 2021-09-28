В Казахстане продолжает дорожать мясо

За восемь месяцев текущего года цены на мясо и птицу выросли на 7,4 процента. Об этом сообщает мониторинговое агентство Energyprom.kz. Больше всего подорожала баранина — сразу на 15 процентов к стоимости за год. Существенно также подорожала конина. Её прирост составил 9,4 процентов. Следом идет говядина. Цены выросли на 7,8 процентов. Свинина — плюс 7,4. Мясо птицы по сравнению с «красным»подрожало относительно немного, лишь на 3,2 процента. В августе казахстанцы могли купить конину с костями в среднем по 2,5 тысячи тенге за килограмм, баранину на 100 тенге меньше — за 2 400. Свинина обходилась казахстанцам всего в 1 800 тенге за один килограмм. Куриное мясо в среднем продовалось по 1002 тенге.

Алишер Ашимов