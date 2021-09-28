В 6 аптеках города лекарства реализуются по сниженным ценам

Этот жёлтый листок говорит о низкой цене. В перечне самые необходимые лекарства. Купить их можно на 25, а то и на 50% дешевле. Поэтому на фоне растущих цен желающих приобрести препараты по «красной стоимости» немало.

— Хорошо, что на 30% снизили, потому что лекарства стоят везде дорого. Я сама гипертоник и такие лекарства дорогие!



— Цены ниже, чем во всех аптеках. Смотрю на фармгородке, сравниваю. Здесь намного выгоднее и дешевле. Можно купить антибиотики на 1000-1500 дешевле, чем в других аптеках.



Приобрести лекарства по привлекательным ценам можно в 6 точках города, а еще в аптечных пунктах сельских округов. Главное — спрашивать, говорят специалисты. Там же можно уточнить список продаваемых препаратов по сниженной стоимости. Всего их 21. В ближайшее время появится еще 7 наименований.

Алма Закирьянова, фармацевт:



— Тот же парацетамол, та же ацетилсалициловая кислота идут дешевле. Осельтамивир тоже. Его на 10 дней хватает. Идет дешевле закупочной цены. Очень много обращаются и покупают тайлол. Сейчас тем более сезон простуды идет. Цена на него хорошая.

Для удержания приемлемой стоимости поставляют препараты до витрины со склада стабфонда, который создали еще в декабре 2020-го. Тогда и закупили необходимые средства прямо с фармацевтических заводов.

Мурат Жакенов, директор ТОО «NordFarmMarket»:



— Стоимость проекта — 250 млн тенге. Мы закупили лекарств на 122 млн. 28 млн у нас находится в розничной сети. 100 млн мы вернули в апреле как сэкономленные.

Сейчас в стабфонде имеется достаточный запас лекарств. Его хватит еще на год, заверяют специалисты. Продаются эти лекарства не больше 5 упаковок в одни руки. Это нужно для сдерживания «коронакризиса» в регионе, говорят эксперты.

Гюзель Закария