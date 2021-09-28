Свыше 780 нарушений выявила инспекция транспортного контроля СКО

Эта фура направляется из Петропавловска в Экибастуз. У Сергея Прокопченко полтора дня, чтобы доставить ценный груз до точки назначения. Водитель перевозит оборудование для гидроэлектростанции. Груз нелегкий, но все весовые нормы и параметры соблюдены, говорит Сергей. К этому пункту он всегда подходит ответственно. Доказало это и взвешивание.

Можно направляться дальше. Таких остановок на пути Сергея будет несколько. Только в нашей области три передвижных поста транспортной инспекции. Так асфальт будет целее. Самим же по этим дорогам потом ездить, отмечает водитель с 17-летним стажем.

Сергей Прокопченко, водитель:



— О правилах хорошо знаю. Нагрузка на ось не должна превышать 8 т, на ведущую — 10 тонн. Соблюдаем все рамки закона.



— А Вы за 17 лет нарушали?



— Ни разу. Потому что на международных перевозках много весовых контролей по России, Казахстану. И штрафы у транспортников большие.

Штраф действительно может «прилететь» немалый. Если превысить нагрузку на ось хотя бы на тонну, штраф составит 116 тысяч тенге для физического лица и больше полумиллиона тенге для субъекта крупного предпринимательства. Чем больше превышенный вес, тем суровее наказание. За 10 тонн сверх нормы придётся заплатить 525 тысяч тенге физическому лицу и почти 3 млн тенге субъекту крупного предпринимательства. Казалось бы, такие штрафы должны отвести всё желание перегружать фуры и КАМАЗы. Но, в регионе всё же находятся те, кто идёт на риск в ущерб карману.

Рустам Менлибеков, руководитель отдела инспекции транспортного контроля по СКО:



— Инспекция транспортного контроля по СКО с начала текущего года проверила 3500 транспортных средств. В том числе 3100 иностранных, порядка 400 отечественных автомашин. Наши сотрудники выявили 786 нарушений. Выписали штрафы на общую сумму почти 41 млн тенге. Большую часть, а именно 97%, штраф заплатили.

Львиная доля нарушителей перевозила инертные материалы. В регионе 8 карьеров, ежедневно оттуда отбывают гружённые большегрузы с щебнем, песком и глиной. Недобросовестные владельцы, чтобы сэкономить, набивают грузовики так, что продавливается асфальт. В этом году инспекторы составили 74 административных материала на грузоотправителей инертных материалов.

Айгерим Мукашева