Студенты ГТК посадили порядка 60 саженцев на территории колледжа

Несмотря на холодную и пасмурную погоду, молодые люди взяли в руки лопаты и лейки и приступили к благоустройству территории колледжа. Сегодня ребята планируют посадить порядка 60-ти саженцев. Такое мероприятие стало ежегодной традицией в гуманитарно-техническом колледже. Старшекурсники передают эстафету добрых дел новоиспеченным студентам.

Тимур Макишев, студент 1 курса Гуманитарно-технического колледжа:

— Мы принимаем эстафету у старшекурсников. Мы рады, что участвуем в этой акции. И в дальнейшем планирую участвовать в таких акциях, т.к. они помогают экологии нашего города. Здесь участвуют не только 1 курсы, но и все курсы нашего колледжа. Это сближает нас. Мы помогаем друг другу, становимся ближе.

В честь 30-летия Независимости в декабре прошлого года колледж начал участвовать в акции «30 добрых дел», под эгидой которой и состоялось озеленение. Однако, сегодняшняя эко-акция связана не только с этим. Дело в том, что полувековые деревья, украшающие площадь перед колледжем, были в плохом состоянии.

Ирина Дубовец, заместитель директора по воспитательной работе Гуманитарно-технического коллдежа:



— Как говорится: «Время идет». И наши клены пришли в негодность, уже пережили самих себя. Поэтому было принято решение. И вот эти все деревья признаны уже негодными. Где-то кроны, где-то были уже высохшими, где-то короеды, где-то грибками поросли.

К тому же, старые деревья были довольно высокими и закрывали здание тенью. Ему не удавалось просохнуть как следует. Из-за сырости фундамент колледжа стал рушиться. Поэтому им на замену выбрали саженцы невысоких деревьев. Так и в аудиториях будет светло и тепло, и сохранится памятник архитектуры.

Диана Салихова