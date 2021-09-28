Соревнования по мини-футболу среди любительских команд прошли в Петропавловске

В Петропавловске прошел турнир по мини-футболу среди любительских команд. Участие приняли североказахстанцы старше 40 лет. В основном это сотрудники государственных органов и жители города. Также участвовали и ветераны футбольного клуба «Qyzyljar». Всего около 10 команд. После 2-дневного турнира победителям вручили кубок и медали. Кроме этого, отличившиеся спортсмены получили грамоты в различных номинациях. Организатором выступил департамент Комитета национальной безопасности. Турнир приурочили к 30-летию Независимости страны.

Азат Каримуллин, руководитель департамента КНБ РК по СКО:



— Основная цель проведения мероприятия — быть примером для молодого поколения, пропагандировать здоровый образ жизни, спорт, поддержать сопернический дух. Для старшего поколения — не терять спортивную форму.

Диана Салихова