Соревнования по мини-футболу среди любительских команд прошли в Петропавловске

Спорт

0:05 28 Сентября 2021

В Петропавловске прошел турнир по мини-футболу среди любительских команд. Участие приняли североказахстанцы старше 40 лет. В основном это сотрудники государственных органов и жители города. Также участвовали и ветераны футбольного клуба «Qyzyljar». Всего около 10 команд. После 2-дневного турнира победителям вручили кубок и медали. Кроме этого, отличившиеся спортсмены получили грамоты в различных номинациях. Организатором выступил департамент Комитета национальной безопасности. Турнир приурочили к 30-летию Независимости страны.

Азат Каримуллин, руководитель департамента КНБ РК по СКО:

— Основная цель проведения мероприятия — быть примером для молодого поколения, пропагандировать здоровый образ жизни, спорт, поддержать сопернический дух. Для старшего поколения — не терять спортивную форму.

Диана Салихова

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