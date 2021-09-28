Почти 11 тонн зерна украли в Жамбылском районе

Инцидент произошел ранним утром 10 сентября на маршруте «Кайранколь — Украинское». Полицейские остановили водителя КАМАЗа, в кузове которого было почти 11 тонн зерна. При осмотре выяснилось, что у мужчины нет документов на его перевозку. Водитель КАМАЗа пояснил, что пшеницу приобрел на одном из полевых станов возле села Пресновки.

Азамат Кусаинов, заместитель начальника управления криминальной полиции ДП СКО:

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Жамбылского района были изобличены и задержаны двое работников одного из ТОО района. Выяснилось, что комбайнеры продали почти 11 тонн пшеницы за 200 тысяч тенге жителю одного из сел района, после чего он повез груз в свое село, но был проверен участковым инспектором. Ущерб от кражи такой партии пшеницы составляет один миллион тенге. Факт кражи был внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 188 УК РК. Похищенное изъято и возращено владельцам.



В настоящее время уголовное дело передано в суд. Стоит отметить, что это одна из крупных краж зерновых культур с начала уборочного сезона. В начале сентября похожий случай произошел в районе имени Габита Мусрепова, также полицейские раскрыли кражу 40 тонн чечевицы в Тайыншинском районе. Оперативно-профилактическое мероприятие «Урожай» продлится до конца уборочной кампании.

Гюзель Закария