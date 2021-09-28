528 пожаров с начала года произошло в СКО. В огне погибли 39 человек. Львиная доля возгораний приходится на областной центр — 141 случай. Это на 11 % больше, чем в прошлом году. Увеличение пожаров наблюдается и в районах М. Жумабаева, Тайыншинском, им. Г.Мусрепова и Шал акына. Стоит отметить, что больше 70-ти % ЧП приходятся на жилой сектор. А вот в Мамлютском районе число возгораний снизилось на 30%. Здесь с начала года зафиксировали 14 пожаров. Один из серьёзных, где погиб человек, произошёл в январе. Горел жилой дом. Причиной ЧС-ники назвали неисправность печи.

Думан Дильдабаев, врио начальника отдела ЧС Мамлютского района:



— Жертв и пострадавших отравлением угарным газом в этом году не зарегистрировано. Если распределить причины, то наибольшее количество пожаров произошло из-за короткого замыкания и от отопительных печей, а также неосторожное обращение с огнём населения.

Алишер Ашимов