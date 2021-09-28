24 студента заразились коронавирусной инфекцией

Здравоохранение

22:07 28 Сентября 2021

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионе характеризуется как относительно стабильная. За последние 2 недели (13 сентября -26 сентября) в области зарегистрировано — 1058 случаев. В сравнении с аналогичным периодом (30 августа- 12 сентября) отмечается снижение заболеваемости на 1,2 %.

Такая позитивная тенденция позволила снять ряд ограничений. Однако, делать эти шаги нужно предельно осторожно, отмечает главный санврач региона. Добиться стабильной ситуации удалось благодаря формированию иммунитета у вакцинированных. Образуется он, как правило, через три недели после введения второго компонента антигена. Тем не менее, в регионе наблюдается снижение темпов вакцинации. В сутки прививаются около 500 человек.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

Полный курс вакцинации прошли 216.961 человек. Из них меньше одного процента, а именно 0,69 % заразились коронавирусной инфекцией.

Распространяется вирус и среди школьников. С начала учебного года на карантине находились 149 классов, это учащиеся больше 100 школ. Из 3,5 тысяч ребят, которые учатся на дистанционке, болеют 94. Остальные числятся как контактные. В детских садах за сентябрь зарегистрировали 26 новых случаев коронавируса у детей. 24 положительных ПЦР-теста выявили среди студентов.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— 122 ребёнка на амбулаторном, 13 детей на стационарном лечении находятся. Все они средней степени тяжести. Общее число на амбулаторном и стационарном — 135 человек.

С начала пандемии в регионе произошел 201 летальный случай от вируса. Больше 150-ти в этом числе зафиксировали с появлением дельта-штамма.

Жанель Бисенбаева

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