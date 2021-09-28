11ц/га — средняя урожайность зерновых по СКО

Айдарбек Сапаров, первый вице-министр сельского хозяйства РК:



— Если говорить о качестве нового урожая, то за последние 5 лет такого качества зерна не было. На сегодня на лицензированные элеваторы поступило 2,6 млн тонн зерна, из которого 91% — высококачественное, т.е. 1, 2, 3 классов.

Против 83% в прошлом году. Больше стало и пшеницы с высоким содержанием клейковины. К примеру, среди мягкой третьеклассной 71% имеет клейковину 28. На такую спрос в стране, и не только нашей, высокий. Уборка 2021-ого началась вовремя, темпы выше прошлогодних. Первый вице-министр связывает это со своевременной поставкой запчастей и ГСМ, а ещё обновлением сельхозтехники.

Айдарбек Сапаров, первый вице-министр сельского хозяйства РК:



— Темпы обновления из года в год растут. Только за 6 месяцев текущего года по линии АО «Казагрофинанс» аграриями приобретено 4,5 тысячи единиц на сумму 83 млрд тенге. Что больше объемов за аналогичный период 2020 года в два раза.

Здесь роль сыграли новые программы по поддержке аграриев. Если раньше инвестсубсидии составляли только четверть стоимости сельхозтехники, то в этом году уже 30%. Что логично, ведь подорожал и металл, и комплектующие. В СК в этом году закупили почти 2 тысяч трАкторов, комбайнов и посевных комплексов на общую сумму 53 млрд тенге. Работа по зерновым на полях в нашей области завершается. Убрали 3 млн га. Средняя урожайность зерновых около 11 ц/га. Масличку убрали больше чем на половину, с га получают по 6 ц. По области общая площадь посева составила в этом году 4,3 млн га, а по Казахстану — 23 млн.

Айдарбек Сапаров, первый вице-министр сельского хозяйства РК:



— Согласно оперативным данным, на сегодня по республике убрано 15,5 млн га зерновых и зернобобовых культур или 97,9%. Средняя урожайность

9,7 ц/га. Намолочено 15 млн тонн зерна, в том числе 11,7 млн тонн пшеницы.

Уборка зерновых в стране завершится на следующей неделе, если позволит погода. Приёмка зерна идёт без перебоев, докладывает Айдарбек Сапаров. В СК с начала уборки в хлебоприемники поступило свыше 600 тысяч тонн зерна. Из принятой мягкой пшеницы почти 500 тысяч тонн или 90% составил 3 класс. Новый урожай плюс переходящий прошлогодний объём полностью закроет внутреннюю потребность и хватит на экспорт. Что касается кормовых, проблемы, по словам Айдарбека Сапарова, решили. Сейчас по стране заготовлено больше 23 млн тонн сена, это 98% от плана. С силосом и соломой закончат в середине октября. Северные регионы сейчас готовят запасы, как выразился первый вице-министр, на всякий случай. Но что делает минсельхоз, чтобы сценарий этого года не повторился в следующем?

Айдарбек Сапаров, первый вице-министр сельского хозяйства РК:



— В правила субсидирования внесены изменения, т.е. больше надо сейчас заниматься орошение, влагоресурсосберегающими технологиями. Дождевальные установки, капельное орошение субсидироваться будут до 50%, инфраструктура до 50%. Мы довели до фермеров, они об этом знают.

Эффект уже есть. Если в прошлом году фермеры закупили 30 дождевальных установок по стране, то в текущем — уже 130 единиц.

Айгерим Мукашева