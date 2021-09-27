В арт -центре «QYZYLJAR» открылась выставка, посвящённая Валерию Хренову

Творец и творение сливаются в одно целое. Валерий Хренов оставил яркий след в истории культуры нашей области. Он сумел создать атмосферу творчества и привлечь к нему североказахстанцев. На фотовыставку пришли его коллеги, друзья, ученики. Все о нём вспоминают с теплом. Марина Черепанова танцам у Валерия Ивановича училась больше 15-ти лет. Профессионал своего дела видел в нас незаурядные способности и талант, рассказывает она о своем учителе.

Марина Черепанова, жительница г.Петропавловска:



— Я протанцевала 17 лет в ансамбле. Я очень благодарна судьбе, что свела с этим человеком, который дал очень многое. Мне это пригодилось в жизни. Владеть своим телом, где-то танцевать. Я очень благодарна судьбе, что это человек появился в моей жизни.

Валерий Иванович с детства увлекался танцами. Его профессиональная деятельность отмечена орденом «Знак почёта» и званием «Заслуженный работник культуры Казахской ССР». На вечере памяти представители культурной сферы отметили его роль в развитии народного ансамбля танца «Арай» и не только.

Еркен Шалкенов, директор Северо-Казахстанского областного музейного объединения:



— Ансамбль «Арай», которым он руководил, был ярким явлением в нашем казахстанском искусстве. Ансамбль стал представителем на многих сценических площадках Советского Союза.

Также здесь можно было увидеть фотографии заслуженного работника культуры. Его творчеству посвятили танцевальные номера. Выставка продлится до 10-го октября.

Алишер Ашимов