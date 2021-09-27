В СКО стартовала сдача Президентских нормативов

Североказахстанцы пробуют свои силы в Президентских нормативах. В субботу спортсмены могли проверить свои способности, а заодно и готовность к предстоящим соревнованиям. Тесты прошли по 3 видам спорта и 3 возрастным категориям. Среди мужчин — подтягивания, среди женщин — скручивания. А еще метание гранаты, прыжки в длину и бег. Призером среди юношей в стометровом забеге стал Глеб Панин. В обычное время 17-тилетний парень занимается волейболом.

Глеб Панин, студент СКППК :



— Неделю готовился одновременно с тренировками.Сегодня занял 3 место в забеге, так как травма на колене. Не смог бежать в полную силу, показать возможности.



Гюзель Закария