В Бескольском сельском округе новый аким

Валентина Гончарова точно знает, какие изменения требует родное село. Ведь прожила 83-летняя пенсионерка здесь больше полувека. Говорит, тогда Бесколь напоминал ей заброшенную деревушку. Сейчас инфраструктура райцентра радует глаз. Однако, нерешенные вопросы всё же остались. Беспокоит Валентину Петровну стихийные свалки вокруг домов.

Валентина Гончарова, жительница с. Бесколь, Кызылжарский район:



— Я живу на Театральной, на этой улице обычно пенсионеры живут. А мусор вывозить никак не могут. Контейнеры поставили, а потом их убрали. Я вот прочитала, там много советуют, вернее обещают. Вот я и проголосовала.

Изучить программу кандидатов можно на информационном стенде. Здесь же прописаны требования и правила голосования. На избирательный участок № 269 сельчане приходят с самого утра. На первые часы работы и пришёлся основной «наплыв», говорят члены комиссии. Всего на участке должны проголосовать больше 1,5 тысяч бескольцев. Среди них есть и те, кто до пункта по состоянию здоровья добраться не может. Для них предусмотрели передвижные урны. Еще 4 человека делают свой выбор впервые.

Сара Алдаева, председатель избирательного участка №269, Кызылжарский район:



— На сегодняшний момент выборы идут активно. Активизация населения обычно в первой половине дня. Население Бесколя очень заинтересовано в выборе акима и поэтому активно идёт на выборы.

Активность и заинтересованность жителей можно увидеть и на втором участке. В Бескольской школе №2 свой выбор должны сделать около 1400 человек. Многие из них, как и на первом участке, проголосовали с утра.

— Я читал про кандидата. Мне понравилась его позиция. Он пообещал навести порядок. И вот с этим мусором, летает везде. А он пообещал, я ему верю.



— Я не успела ознакомиться. Подошла, хочу сейчас ознакомиться, а потом проголосовать.



— Я ознакомилась с каждой кандидатурой. Следила за их работой в социальных сетях. Отдала голос и думаю, что пост займёт достойнейший.

Выборы в Бескольском сельском округе прошли из-за досрочного прекращения полномочий прежнего акима. По результатам голосования пост занял Канат Дарбаев. В этот же день проходили выборы акима Куйбышевского сельского округа. На избирательном участке в селе Боголюбово количество избирателей достигло 1400 человек. Место акима заняла Лариса Викторович.

Жанель Бисенбаева