В 220 школах СКО изучают основы предпринимательства и бизнеса

Знания не для экзаменов, а для жизни. На уроках основ предпринимательства и бизнеса школьники изучают то, что поможет в будущем открыть прибыльное дело. Бизнесменами все, конечно, не станут. Но, как минимум будут финансово грамотны. А этим не каждый взрослый может похвастать. Бескольская школа-колледж была первой, где ввели предмет основы предпринимательства и бизнеса. Это было 4 года назад в рамках пилотного проекта, который отлично себя показал. Старшеклассники предлагали бизнес-идеи, одну из которых удалось воплотить в жизнь.

Владимир Бабышев, учитель основ предпринимательства и бизнеса Бескольской школы-колледжа:



— Мы создали с помощью 3D-принтера форму для отливки сувенирных тарелок. У нас начались продажи. Именно сувенирные тарелки Бишкуля, не Петропавловска или Астаны. Мы хотели своё село прославить. Но, проект из-за пандемии закрылся, к сожалению.

Даже грант получили от районного акима. Проект сейчас возобновляют уже другие ребята. О перспективах и недоработках этого предмета педагоги со всей страны говорили на форуме с председателем президиума Национальной палаты «Атамекен» Тимуром Кулибаевым. Наш регион представлял Владимир Бабышев. Он выступал в числе инициаторов ввести предмет, начиная с 5 класса. Сейчас основы предпринимательства — факультатив только для старшеклассников.

Владимир Бабышев, учитель основ предпринимательства и бизнеса Бескольской школы-колледжа:



— Дело в том, что начало 10-11 классов — это короткий временной период, тем более в 11 классе. Поэтому, если мы введём в 5 классе, то дети, приходя в 10-й, станут более мотивированными и заинтересованными. Интерес к предмету высокий, детям очень нравится.

Тимур Кулибаев инициативу поддержал. Этот вопрос он поднимет на уровне правительства. За два года бизнес-факультатив выбрали 128 тысяч казахстанских школьников. По сведениям Национальной палаты предпринимателей, 6-7% выпускников после открывают бизнес. Если это число увеличится вдвое, в стране появятся десятки тысяч новых предприятий. Это сотни тысяч рабочих мест.

Ирина Торопова, эксперт Палаты предпринимателей СКО:



— Начиная с 2019 года, пилотный проект «Основы предпринимательских знаний» перешёл из пилотного в режим обязательного факультативного занятия в школах нашей области и по всей республике. Начиная с этого года, было подготовлено 44 преподавателя. На сегодня порядка 220 преподавателей 10-11 классов преподают данный предмет.

Охвачены все районы области. Всего предмет ввели порядка 220 школ региона. По стране факультатив внедрили свыше 4 тысяч школ, где обучаются почти 130 тысяч ребят.

Айгерим Мукашева