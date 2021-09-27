Конференция, посвящённая батырам XVII века, прошла в Петропавловске

Культура

22:26 27 Сентября 2021

На протяжении нескольких веков казахский народ чтит память ушедших воинов, бившихся за свободу своих потомков. Об их храбрости, горячем сердце и широкой душе написано в книге под названием «Казахстан».

Асемгуль Кыдбекова, заместитель директора музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— На сегодня очень много материалов, которые раскрывают их мужество, их героизм. И благодаря сегодняшней конференции мы хотим достичь того, чтобы на этом не останавливаться. Вот недавно мы изучили материалы про Бактыбай батыра, который родился в селе Баян Жамбылского района.

До сих пор изучаются материалы об их жизни, находятся новые факты. Своими исследованиями сегодня делятся историки, журналисты, преподаватели. Выступает и земляк великого батыра Кулеке — Абылай Балтабаев. Он гордится, что живет там, откуда родом знаменитый воин.

Абылай Балтабаев, участник конференции:

— Кулеке батыр родом из района Шал акына. Родился в 1702 году. Погиб там же, на родной земле. У героя много заслуг перед страной. Он участвовал во всех основных сражениях против джунгарского нашествия. Он — один из соратников, посол и государственный деятель Абылайхана. Сегодня я расскажу о его жизни, деятельности.

Цель этой конференции — пропаганда бесценного достояния казахской истории, значение побед батыров в решении судьбы народа. Об этом спикеры рассказывают в онлайн-формате с помощью платформ «ZOOM».

Диана Салихова

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