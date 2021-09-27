Больше миллиона сеголеток карпа выпустили в водоёмы

До большого плавания этим рыбкам остались считанные часы. Пока сеголетки карпа нежатся в просторном бассейне Петропавловского рыбопитомника. Здесь их растили на протяжении четырёх месяцев. Больше половины этого времени рыбки пробыли на выростных прудах.

Анастасия Молоткова, заведующая инкубационным цехом Петропавловского рыбопитомника:



— В мае мы зарыбились личинкой карпа. У нас есть своё маточное поголовье. Выпускаём их в наши выростные пруды. Всё лето они в наших выростных прудах подращиваются.

Уход за ними, как за детьми, отмечают специалисты. Ежедневная проверка подачи кислорода, воды и температуры. Каждый месяц — контрольный улов. Здесь рыбоводы взвешивают сеголеток. Делают это для того, чтобы понять, правильно ли развивается строение карпа. И наконец, последний этап — контрольное взвешивание при присутствии комиссии. Вес рыбы не должен быть меньше 12-ти граммов. Иначе в свободном плавании карп не выживет.



Виктор Фефелов, заведующий лабораторией Северного филиала ТОО «КазНИИРХ»:



— Примерная выживаемость сеголеток зависит от условий водоёма. Но, как правило, она не ниже 20-ти %. Это хорошая выживаемость. Зарыбление осуществляется с целью повышение рыбопродуктивности наших водоёмов. Петропавловское водохранилище оно больше используется для спортивно-любительского рыболовства. То есть для активного отдыха населения.

Все исследования позади. Зарыблять будут Сергеевское и Петропавловское водохранилища. Туда выпустят больше миллиона сеголеток карпа.

Жанель Бисенбаева