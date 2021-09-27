Больше 1 млн тенге заплатили 20 североказахстанцев за нарушение ограничительных мер

Тои и семейные торжества разрешили проводить в СКО. Однако, попасть на мероприятия смогут только те, кто имеет зелёный статус в проекте «Ашык». Допускаются и лица, у которых имеется отрицательный ПЦР-тест. Условия идентичны и для входа в конференции, форумы, выставки, а также на религиозные и спортивные мероприятия. Послабления прописаны в новом постановлении санврача, который начнёт действовать с 28 сентября. Тем временем, в регионе продолжается работа по выявлению нарушителей ограничительных мер. Больше 1 млн тенге пришлось заплатить 20-ти североказахстанцам. К ответственности привлекают и нарушителей домашнего карантина. Красный статус в «Ашык» зарегистрировали у 54 человек. Между тем, в регионе продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекции.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионе характеризуется как относительно стабильная. За последние 2 недели (13 сентября -26 сентября) в области зарегистрировано — 1058 случаев.В сравнении с аналогичным периодом (30 августа- 12 сентября) отмечается снижение заболеваемости на 1,2 % (с 1071 до 1058 случаев).

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Сегодня те мероприятия, которые проведены с ослаблением карантинных мер, многими гражданами воспринимаются как окончание борьбы с коронавирусной инфекцией. И люди не соблюдают элементарные требования, а именно — дистанция, масочный режим, а также пренебрежение мер безопасности.

Жанель Бисенбаева