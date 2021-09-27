907 тонн продукции продали на ярмарке в Петропавловске

Гюзель Закария, корреспондент:



— Долгожданная субботняя ярмарка начала принимать своих первых гостей. Растянулись торговые лавки на 700 метров улицы Жумабаева. Приобрести здесь можно не только натуральную продукцию, но и заготовки кормов для животных. Повезло горожанам сегодня и с погодой, поэтому желающих купить экологически чистый продукт не пересчитать.

С первых минут торговля на ярмарке пошла полным ходом. Североказахстанцы набирали полные пакеты. А кто-то уже шёл, взвалив мешки на спину. Такой необычайный спрос вызвали привлекательные цены, которые были на 15-20 % ниже рыночных.

— Говядину приобрела немного. По ценам очень даже неплохо. Так долго ярмарок долго не было у нас. Радует, что праздничное настроение у людей.



— Сметану, творог взяла. Вкусный творог, понравился мне, попробовала. Очень хорошо! Давно не было, прямо радость такая. Это же сколько лет не было.



— Ярмарка вообще супер! Хорошо, что ее возобновили.

Ознакомился с ценами и ассортиментом товаров первый заместитель главы региона Марат Тасмаганбетов. Готовились к распродаже несколько недель. Продукцию собирали у сельчан с личных подворий, предлагали выгодные условия. Чего только нет сегодня на прилавках. И мясо, и колбасы, и молочные продукты, а еще фрукты с овощами, яйца, мука и мёд. На полках у сельхозтоваропроизводителей из Мамлютского района есть половина из перечисленного.

Карлыгаш Усманова, жительница Мамлютского района :



— Эта продукция вся от населения, которое хочет реализовать свою продукцию по ценам ярмарки. Творог у нас 700 тенге за килограмм, сметана — 1400 тг/л, молоко -180 тг, куры — 950 тг, утки — 1200 тг, масло сливочное — 3000 тг/кг. Молочная продукция очень хорошо идет, потому что у нас всегда все свежее, вкусное.

Фермеру из Тайынши пришлось преодолеть 150 километров, чтобы продать 400 килограммов мяса. На выбор говядина, конина и баранина.

Ермукан Калиакбаров, житель Тайыншинского района:



— Продали приблизительно 200 кг. Осталось еще половина. Торговля идет равномерно. Участвуем в ярмарке не первый год, каждый раз привозим мясо. Цены приемлемые . Варьируются от 1500 до 2000 тг.

Всего на прилавках выставили порядка 50 тонн мяса и колбасных изделий, 40 тысяч литров молочной продукции, 10 тонн муки. Немало реализовали и кормов для с/х животных.

Талгат Наурызбаев, заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:



— Сено и солому 300 тонн. Картофель и овощи привезли районы. Цены на 15-20% ниже рыночных. Например: говядина — 1700 тг, конина -2400 тг, а кормовые — 50 000 тг.

На ярмарке не забыли и о санитарных нормах, бесплатно раздавали маски. В целом, реализовать свою продукцию приехали сельхозтоваропроизводители со всех районов области.

Гюзель Закария