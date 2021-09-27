1003 головы домашней птицы погибли от птичьего гриппа в с. Лебяжьем района М.Жумабаева

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в селе Лебяжьем района М.Жумабаева. За 5 дней там погибли 582 утки, 290 гусей и 130 кур. Падёж птицы произошел в 7 подворьях. Инфекция поразила в основном молодых особей, которым по 2-3 месяца. Всех их кремировали. Сельчанам возместят материальный ущерб.

Кайырлы Казанов, руководитель отдела управления ветеринарии СКО:



— Вероятно, произошел контакт с дикими птицами. Поскольку в данном населенном пункте имеется водоем в непосредственной близости к хозпостройкам, где обитают дикие лебеди, утки. На сегодня решается вопрос об установлении карантинных мероприятий в данном населённом пункте.

Гюзель Закария