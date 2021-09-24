В ТОО «Кызылжар су» за 9 месяцев перевыполнили годовой план тарифной сметы на 2 млн

Эта установка позволяет проложить 150 метров водопровода в день. Для этого даже не нужно перекапывать территорию вокруг. Все процессы производятся под землей. Таким образом, дорожное полотно остается целым. На этом участке обновляют трубы с начала недели, закончат не меньше чем через 5 дней.

Вадим Голодников, старший мастер водосетей ТОО «Кызылжар су»:



— С этого водопровода питается весь вокзал. В связи с тем, что данная труба в эксплуатацию введена в 1972 году, более 40 лет она не менялась. Данная труба требует срочного ремонта. На данный момент идет бурение, расширение грунта, после чего будет производиться замена трубы.



На данный момент проложили 270 м, общая протяженность труб при полном завершении работ составит 950 м. На участке работают 6 человек и 4 единицы техники. В целом, затратили 21,5 млн тенге . Также в товариществе отметили, что на момент реконструкции перебоев с водой не будет.

Гюзель Закария, корреспондент:



— Инновации внедряют и в очистку накопителя сточных вод. Этот источник зловонного запаха, ставший головной болью многих североказахстанцев, нейтрализуют в течение 3х лет. В этом году на реализацию проекта выделили 26 млн тенге.

Александр Рейбандт, директор ТОО «Научно-технологический центр воды»:



— Мы запускаем хлореллу в водоем. Она начинает взаимодействовать с водными обитателями. Сам водоем переходит из режима потребления огромного количества кислорода и выделения огромного количества сероводорода с углекислым газом в режим поглощения углекислого газа, разложения сероводорода. Выделяет огромное количество кислорода. Сама хлорелла потом является и еще кормом для рыб. Можно сказать, что, очищая воду, мы увеличиваем кормовую базу для рыб.



Этот подход уникален и тем, что для него не нужна электрическая энергия в большом объеме. Природа сама справится, говорят специалисты. Для размножения водоросли необходим лишь солнечный свет. Монополисты отмечают, что на основные работы расходы идут из собственных средств. Только за 9 месяцев отремонтировали 6 км водопровода, 2,5 км канализации. Затратили более 250 млн тенге.

Арман Саутов, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:



— Меняем участок сети на ул. Чайковского. От ул.Токсан би. до ул. Ауэзова заменяется канализационный коллектор труба диаметром 500 мм, протяженностью 280 м. Данный коллектор при проверке показал робот, что верхнее строение трубы полностью развалено, поэтому было принято решение замены этого участка. Буквально, я думаю, завтра будут запущены все сети.



Работы, запланированные в рамках инвестпрограммы с начала года, подходят к концу. А по тарифной смете их уже завершили, даже затратили на 2 млн больше отведённого.

Гюзель Закария