В СК объем инвестиций в основной капитал увеличился на 24%

Сельское хозяйство

22:08 24 Сентября 2021

За 8 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал в СК увеличился на 24% и составил 182,5 миллиарда тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства составляет 241 миллиард тенге. На убой в живой массе реализовали порядка 64-х тысяч тонн скота и птицы, объем коровьего молока составил 455 тысяч тонн, собрали 341 миллион штук куриных яиц.

Что касается объема промышленного производства, то он превысил 220 миллиардов тенге. На 8,5 процентов выросло производство продуктов питания. Крупы и мука грубого помола выросли на 44 процента. Хороших показателей регион добился в сфере строительства. Объем работ выполнен на 51 миллиард тенге. За январь-август текущего года в эксплуатацию ввели 104 тысячи квадратных метров жилья.

Алишер Ашимов

Читайте также

На 96 % завершились осенне-полевые работы в СК
В Петропавловске после долгого простоя возобновит свою работу элеватор.
Аграрии СК на 68% собрали зерновые и зернобобовые культуры
По 14-15 центнеров с гектара собирают аграрии Кызылжарского района
В Казахстане в 2 раза увеличат площадь возделывания кормовых культур
В СКО собрали больше 3 млн 600 тыс тонн зерна
В СКО убрали 1,3 млн га зерновых и зернобобовых
В Казахстане подорожала пшеница