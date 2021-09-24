В СК объем инвестиций в основной капитал увеличился на 24%

За 8 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал в СК увеличился на 24% и составил 182,5 миллиарда тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства составляет 241 миллиард тенге. На убой в живой массе реализовали порядка 64-х тысяч тонн скота и птицы, объем коровьего молока составил 455 тысяч тонн, собрали 341 миллион штук куриных яиц.

Что касается объема промышленного производства, то он превысил 220 миллиардов тенге. На 8,5 процентов выросло производство продуктов питания. Крупы и мука грубого помола выросли на 44 процента. Хороших показателей регион добился в сфере строительства. Объем работ выполнен на 51 миллиард тенге. За январь-август текущего года в эксплуатацию ввели 104 тысячи квадратных метров жилья.

Алишер Ашимов