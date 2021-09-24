В Петропавловске работает центр активного долголетия

Пожилым людям бывает тяжело идти в ногу со временем. Каждый день появляются новые сайты и приложения. У Валентины Куклиной, например, возникли проблемы с мобильным телефоном. И она решила разобраться, что к чему. За помощью 74-летняя североказахстанка обратилась в центр активного долголетия, куда начала ходить недавно.

Валентина Куклина, жительница г.Петропавловска:



— Я пришла на занятия по мобильной грамотности. Было очень много вопросов по мобильному телефону и ноутбуку. То, что меня интересовало, я задавала вопросы. Преподаватель мне объяснил. Внятно, понятно. Я устранила все неполадки, которые у меня были. Которые я не могла устранить в своем ноутбуке. Я буду ходить на такие занятия, потому что мне очень интересно, познавательно.



Уроки по мобильной и компьютерной грамотности проходят каждый день с 9 до 11 утра.

Дархан Баяхметов, преподаватель по мобильной и компьютерной грамотности Центра активного долголетия:



— У нас много участников. У каждого свои запросы. Кто-то хочет владеть What’sApp, кто-то хочет научиться владеть браузером. Например, у нас есть ученики, кто только ничего не знал о смартфоне. И, например, только недавно они отказались от кнопочного телефона. И все это мы объясняем, как его включать, выключать. Как владеть им. Есть те, кто на лету все понимают. Есть люди, которые дошли до такого уровня, что могут владеть интернет-банкингом.



Более опытные участники помогают новичкам, передают свои знания. За неделю центр посещают около 80 человек. Занятия самые разные: от лечебной физкультуры до психологического консультирования. Многие отдают предпочтение искусству — танцам и вокалу.

Диана Салихова, корреспондент:



— Здесь пенсионеры могут не только найти занятие по душе, но и обрести новых друзей. Сейчас они вместе готовятся к выступлению. 1 октября в День пожилых людей они исполнят известные всем песни. Вот так задорно и с огоньком в глазах.

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Говорят, это любимая песня на курсах. Хотя, репертуар самый разный. Многие из участников и подумать не могли, что когда-то будут петь в ансамбле.

Елена Бартоль, жительница г.Петропавловска:



— Сцена? Нет, не мечтала, никогда! Первый раз жизни это в школе три выступления у меня в хоре было. И больше я никогда и нигде. Пытаюсь не пропускать. Потому что непросто, репетиции каждый день.



Эти занятия помогают пожилым людям и в плане здоровья. Физического и психологического.

Абай Кузембаев, преподаватель по вокалу Центра активного долголетия:



— Работаем уже полтора месяца. И уже есть результаты. Многие стали психологически лучше. Комуникабельны, общительны. Многие пришли зажатые. На данный момент могу сказать, что работа моя была сделана. Помимо вокалотерапии я провожу и музыкотерапию. Провожу разные психологические тренинги для раскрытия эмоционального. Мы рисовали, мы играли, мы слушали романсы, мы слушали разные симфонические произведения различных композиторов. И это дает определенные результаты.



Помимо занятий по расписанию пенсионеры посещают соляную пещеру и бассейн.

Диана Салихова