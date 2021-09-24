Ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется

Здравоохранение

22:04 24 Сентября 2021

Незначительный прирост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Казахстане. Вирусом за прошедшие сутки заразились более 2,5 тысяч человек. В первую пятерку регионов с наибольшим числом положительных ПЦР-тестов вошли города Алматы, Нур-Султан, Карагандинская, Павлодарская и Алматинская области. Позитивная тенденция наблюдается в северном регионе. Здесь за последние сутки выявили 71 случай, что на 12 % ниже предыдущих дней. Напомним, с 4-го сентября область находится в «желтой» зоне. С начала пандемии вирусом заразились почти 25 тысяч североказахстанцев. Из них у 72% болезнь протекала с симптомами.

Жанель Бисенбаева

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