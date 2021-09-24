Преподаватели Kozybayev University прошли профессиональную стажировку в Израиле

Высокая урожайность, экономия воды. Сегодня капельное орошение набирает широкую популярность среди аграриев. Эффективность системы в том, что она влияет на рост самого растения. Корневая зона получает воду и питательные вещества в определенном количестве. При капельном орошении растения более продуктивны.

Ботагоз Жумабаева, преподаватель кафедры «Агрономия и лесоводство» Kozybayev University:



— Преподаватели и сотрудники МСХ, которые нам вели, предложили нам работать с ними в закупе данной технологии и применять в нашей местности. У них она очень востребована и распространена. Они воду из Средиземного моря перерабатывают и пускают в качестве капельного орошения на свои сельскохозяйственные поля.



В нашей республике система капельного орошения еще не так распространена, как в других странах. Однако, преподаватели местной альма-матер с технологией уже познакомились. Пройти курсы от ведущих специалистов и поделиться новыми знаниями со своими студентами — уникальная возможность, считает Ботагоз Жумабаева.

Ботагоз Жумабаева, преподаватель кафедры «Агрономия и лесоводство» Kozybayev University:



— 10-ти дневный курс сочетал в себе теоретические и практические занятия. Нас обучали принципам капельного орошения, инновационным решениям агропромышленного комплекса, технике обработке при защите растений, гидропонике и многому другому. Также для нас были организованы профессиональные поездки на заводы Израиля, были показаны тепличные комплексы.



Профессиональную стажировку прошли 4 преподавателя кафедры «Агрономия и лесоводство». Участникам вручили сертификаты.

Алишер Ашимов