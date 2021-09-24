Петропавловец забыл, где оставил свой автомобиль и заявил об угоне. Курьёзный случай произошёл 22-го сентября. Стражи порядка бросили средства и силы на поиск машины, задействовали видеокамеры. Они и зафиксировали, как днём мужчина выезжал со стоянки организации, в которой работает, а вернулся пешком. Автовладелец поначалу этот факт отрицал, а потом вспомнил, что на обратном пути заезжал в кафе. Поскольку находилось оно рядом с работой, мужчина забыл о машине и, пообедав, «пробежался» привычным маршрутом.

Похожий случай произошёл возле одного из торговых центров Петропавловска. Мужчина, совершив покупки, забыл, где поставил автомобиль, и обратился с заявлением об угоне. В другой раз в полицию позвонила женщина, родственник которой отогнал машину к другому подъезду и забыл сообщить об этом владелице. Криминальные случаи полицейскими всё же зафиксированы. С начала года в СК зарегистрировали 49 автоугонов.

Жанель Бисенбаева