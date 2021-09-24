На 96 % завершились осенне-полевые работы в СК

На финишную прямую вышли осенне-полевые работы в СКО. Аграрии убрали 3 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур. Намолотили труженики поля 3 миллиона тонн зерна при урожайности 10,8 центнеров с гектара. Показатели, по сравнению с прошлым годом, намного меньше.

Недополучили урожая больше чем на 1 миллион тонн. Отставания есть и по масличным культурам. Здесь хлеборобы убрали 274 тысячи тонн на площади 467 тысяч гектаров. Валовой сбор картофеля составил 285 тысяч тонн при урожайности 130 центнеров с гектара. Общая площадь посевных сельскохозяйственных культур в этом году — 4,3 миллиона гектаров.

Жанель Бисенбаева