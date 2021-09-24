1 млн тонн молока в год будут выпускать в СКО

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:



— Сегодня область даёт стране четверть объёма зерновых, треть — масличных, 11% яиц, 10% молока, 5% мяса. Потенциал для роста ещё есть. Сегодня в нашей области 100 хозяйств занимаются производством молока, в том числе 21 современный молочный комплекс, 12 из которых построены за последние 3 года.



К 2025 году в СК построят 52 МТФ. В общем на них разместят 30 тысяч голов племенного скота. Наша область — передовик по развитию молочного животноводства. Треть всех возводимых в стране ферм — североказахстанские. Наш опыт сейчас перенимают другие регионы. В этом деле нюансов много. Молочное направление — высший пилотаж животноводства, отмечает директор ТОО «Тайынша-астык» Анатолий Рафальский. Работа сложная, но прибыльная, конечно, если работать с умом.

Анатолий Рафальский, учредитель ТОО «СК АГРО 2050»:



— Залогом успешного ведения животноводства является соблюдение как минимум четырёх «К». Коровы, кадры, корма и комфорт. По коровам, конечно, нужно брать высокопродуктивную породу.



10 тысяч скота североказахстанские животноводы приобрели в этом году. 3 тысячи уже завезли, буренки отлично адаптировались на севере страны. Преимущественно приобретают симменталов. Это порода мясомолочного направления.

Биржан Шаймерденов, руководительТОО «Дайындык», Аккайынский район:



— Они по здоровью крепкие. Во-вторых, у них жирность молока больше, чем у других пород. Дополнительные деньги за это получаешь. В-третьих, мясо. Если получил 100%. Половина — это тёлки, половина — бычки.

Бычков отправляют на откормплощадки. Симменталы вес набирают быстро, не меньше кг в сутки. И доить коров можно дольше. У голштинов, к примеру, период лактации 3-4 года, у симменталов — 6-7 лет. И после этого периода вес симментальские бурёнки не теряют. Их тоже можно отправить на мясо. Для сёл строительство фермы на их территории — удачный билет. Это плюс экономике населённого пункта и рабочие места. Один молочный комплекс трудоустраивает порядка 35 сельчан. Занятость круглодичная. Да и фермы сейчас — не старые коровники, где требуется тяжёлый человеческий труд. Современные фермы — цифровые и автоматизированные.

Анатолий Рафальский, учредитель ТОО «СК АГРО 2050»:



— Можно сказать тем скептикам, которые говорят, что животноводство — это отсталая отрасль, это не так. Животноводство — самая сейчас передовая в цифровом смысле отрасль. Все животные, которые сейчас есть, оцифрованы. Каждая корова имеет свой электронно-цифровой паспорт, где указана вся её история, начиная от прабабушек и прадедушек, все её надои, здоровье.



Сейчас в регионе строят 16 молочных комплексов. 10 из них сдадут в этом году. Аким области поставил планку — производить 1 млн тонн молока в год.

Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО:



— Если в 2018 году мы производили 546 тысяч тонн, то по итогам 2020 мы вышли на показатель — 598 тысяч. То есть сегодня область производит 600 тысяч тонн молока. Реализация данных проект даст ещё порядка 30 тысяч тонн молока в год. Помимо этого мы увеличиваем объёмы перерабатываемого молока.



Если сравнивать с 2018 годом, производство молока увеличилось на 61%. Почти на столько стали больше выпускать сливочного масла. Производство сыра и творога выросло на 51%.

Айгерим Мукашева