Телефонный мошенник украл у горожанки 8,5 млн тенге

Обокрали на 8,5 млн тенге. Североказахстанские полицейские разыскивают телефонного мошенника, который на имя североказахстанки оформил крупную сумму в кредит. Причём на финансовую сделку женщина согласилась сама. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка. Уведомил её о том, что кто-то пытается оформить на неё кредит и посоветовал взять другой на 2 миллиона тенге, затем перевести эти деньги «на резервный счёт». Вскоре последовал новый звонок — злоумышленник заявил, что теперь на женщину пытаются взять кредит в другом банке.

Эта схема повторялась несколько раз. Выполняя инструкции мошенника, потерпевшая в итоге задолжала пяти банкам. Поняв, что стала жертвой обмана, горожанка обратилась в полицию. Стражи порядка просят жителей области не доверять подобным звонкам. Чтобы не стать жертвой киберпреступности, необходимо помнить: банковские работники никогда не делают таких звонков. Настаивать на том, чтобы клиент выполнял какие-либо финансовые операции, они не могут. Всего с начала года на уловку интернет-мошенников попались 500 североказахстанцев.

Жанель Бисенбаева