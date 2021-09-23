С начала года в СКО бруцеллёз выявили у 412 голов КРС

Здравоохранение

23:18 23 Сентября 2021

С начала года в СК бруцеллёз выявили у 412 голов КРС.Сейчас 6 сёл признаны неблагополучными по ситуации с этим заболеванием. По закону скот, у которого подтвердился бруцеллез, отправляют на санитарный убой вместе с приплодом. Это нужно, чтобы не заразить здоровых особей. Ветслужбы бесплатно отвозят животных до мясоперерабатывающего предприятия.

Олжас Болыспаев, заместитель руководителя управления ветеринарии СКО:

— При наличии паталогических изменений в тушах и внутренних органах, характерных для бруцеллеза, предусмотрено возмещение владельцам животных 30% от среднерыночной стоимости. При отсутствии изменений мясо направляется на реализацию без ограничений после двенадцатичасового созревания. Выплата возмещения осуществляется при наличии полного пакета установленных законодательством документов. На сегодня по Асановскому сельскому округу Кызылжарского района поступили документы от 4 владельцев на 25 голов на сумму 2 млн 141 тысяча тенге. Выплата возмещения будет произведена в октябре месяце. Остальным владельцам, выплата будет производиться по мере поступления документов.

Айгерим Мукашева

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