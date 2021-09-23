Почти 11 тыс человек прошли полный курс вакцинации в районе М. Жумабаева

Постепенно мир реабилитируется от последствий пандемии. Можно свободно выходить на улицу, гулять, посещать общественные места. Еще лучше то, что возобновили свою работу секции для детей. Теперь юные североказахстанцы могут уделять время любимому хобби. Здесь, к примеру, танцуют ребята от 6 до 16 лет. Направлению хип-хоп их обучает Бекет Кудайбергенов. Ответственность за здоровье детей хореограф знает, ведь находится в постоянном контакте с учениками.

Бекет Кудайбергенов, хореограф, район М. Жумабаева:



— Хип-хоп — это свободный стиль. Танцуют его в свободной одежде. Там не важно телосложение человка. Высокий ты или низкий, худой или полный. У меня 3 группы. Каждая группа занимается по часу. Сам я вакцинировался, получил 2 вакцины. После никакой реакции я не почувствовал. Все хорошо перенес. И после первой, и после второй. Думаю, вакцина нужна, так как я работаю с детьми, контактирую с детьми.

Несмотря на то, что все занятия в Доме культуры района М.Жумабаева идут полным ходом, залы внутри пустуют. Концерты идут онлайн. Говорят, что смогут принимать гостей только при полной вакцинации жителей. Для этого молодежные организации ведут активную просветительскую деятельность о преимуществах вакцины. Гульдана Нуржигитова считает, что общественные трения в основном возникают из-за недостаточной осведомленности населения.

Гульдана Нуржигитова директор молодёжного ресурсного центра, район М. Жумабаева:



— Наши волонтёры активно раздают брошюры и буклеты жителям с разъяснениями. К примеру, брошюры на разные темы. Например, для чего нужно носить маски. Некоторые жители говорят, что не будут надевать маски, потому как вакцинированы. Наши волонтеры выходят и разъясняют, для чего нужно носить маску, что нужно делать после вакцины. Брошюры на такие темы расклеивают, раздают. К примеру, я пришла на прививку добровольно, чтобы защитить себя и своих близких, и окружающих. Очень много близких переболели этой тяжелой болезнью. Это, конечно, очень страшно, поэтому лучше прививаться.

В целом в районе М.Жумабаева функционируют 6 мобильных выездных бригад и пункты вакцинации. Здесь полный курс иммунизации прошли почти 11 тысяч человек, это 65 % от общего населения.

Гюзель Закария