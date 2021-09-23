Количество военно-патриотических клубов хотят увеличить в СК

Эти кадры сорокалетней давности обрывисто вспоминаются Виталием Пестовым. Мужчина в 1983-ом отправился в Афганистан, держал оборону. Там же получил черепно — мозговую травму, тяжелое ранение в голову… Будучи 18-тилетним юношей он был готов отправиться куда угодно и исполнить свой гражданский долг.

Виталий Пестов, воин — интернационалист:

— В военкомате спросили: «Куда хочешь?»…Ответил: «Ну, куда Родина пошлет!». Патриотизм то был на уровне. Мы вели караульную службу, охраняли дорогу Хайратон — Кабул и трубопровод. Там прикачивали солярку, нефть, бензин. Наша задача и была охранять этот трубопровод и участок дороги.

Говорят, история циклична. Эти события вновь повторились в этом году, что и повергло в шок многих казахстанцев. Ведь расстояние от Кабула до южной столицы можно преодолеть за час на самолете. Обеспокоен ситуацией в мире и глава государства. Касым-Жомарт Токаев в своем Послании подчеркнул, что «мы должны готовиться к внешним шокам и наихудшему развитию событий». Поручил пересмотреть Военную доктрину и укрепить армию.

Жангельды Тажин, председатель городского Совета ветеранов:



— Каждого из нас волнует наша безопасность, будущее нашей страны. Поэтому нас заинтересовал раздел Послания, где говорится о безопасности нашей страны. Поэтому сегодня на заседании постоянной комиссии по военно-патриотическому воспитанию мы пригласили ветеранов войны.

Все эти люди знают о войне не понаслышке. Они защищали Родину от внешних посягательств. И это трепетное отношение к родной земле хотят передать младшему поколению. Выдвинули инициативу — увеличить количество военно — патриотических клубов при школах.

Жангельды Тажин, председатель городского Совета ветеранов:



-Мы хотим, чтобы наша молодежь также знала цену свободы, цену независимости. Воспитание нужно начинать с каждой семьи. Любому мальчику нужно сказать: «Ты — воин! Ты — защитник своей Родины». Эти слова должны быть аксиомой для него.

Волнует ветеранов и религиозный фанатизм молодежи, их «духовная одурманенность». Более 300 семей покинули страну для войны в Сирии. Для этого и нужно просвещать молодежь, ставить их на верный путь и укреплять военную мощь, чтобы не разбудить «спящие» террористические ячейки.

Гюзель Закария