Более 8 тысяч североказахстанцев стали участниками проекта «Бизнес-Бастау»

Это сюжеты пятилетней давности. Тогда корреспонденты нашего телеканала брали интервью у тех, кто только перерезал торжественную ленту в честь открытия собственного дела. У кого-то из них бизнес пошёл в гору, некоторым не повезло и пришлось закрыться. Но, все они попробовали себя тогда еще в пилотном проекте «Бизнес Бастау». В 2017-ом желающих обучиться и профинансироваться было не так много. Решились на этот шаг в нашем регионе жители только 5 районов. Данные по стране, конечно, масштабнее. Итоги озвучил Первый Президент страны — Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев, Первый Президент РК — Елбасы



— За это время бизнесу обучились более 150 тысяч казахстанцев. Каждый третий выпускник открыл своё собственное дело. По всему Казахстану было осуществлено более 44 тысяч бизнес -проектов. Выпускниками было создано свыше 60 тысяч новых рабочих мест и выплачено порядка 1,5 млрд тенге налогов.



В небольшом кабинете 25-летняя Аяжан Аскерова открыла дело своей мечты — образовательный центр. Здесь юные североказахстанцы обучаются азам школьных предметов, ментальной арифметике и скорочтению. Начинала Аяжан с одного помещения, сейчас их у неё несколько. В скором времени бизнесвуман откроет центр и в селе Бесколь. Воплотить свои идеи в жизнь, как и более тысячи другим североказахстанцам, Аяжан помог проект «Бизнес Бастау».

Аяжан Аскерова, директор образовательного центра:



— В 2019 году обучилась по проекту, получила грант 200 МРП, чему очень благодарна. Благодаря этим курсам я развила свои навыки, свои знания. 01.50 На средства гранта мы приобрели комплектацию для класса- это парты, стулья, доска. На данный момент у нас три кабинета.



Преподают в центре 3 специалиста, обучаются более 30-ти учащихся. К каждому здесь индивидуальный подход.

— Я учусь во втором классе, сюда хожу с нулевого. Я занимаюсь ментальной арифметикой и продлёнкой. Я в школе хорошо считаю и все примеры мне легко даются. Меня учитель за это хвалит.



— Я сюда хожу с первого класса, сейчас я во втором. Я здесь делаю уроки и считаю на скорость.



-Я сюда прихожу до школы, узнаю много нового. Потом рассказываю это одноклассникам.



Наряду с Аяжан за пять лет основам бизнеса обучились более 8 тысяч североказахстанцев. Из них собственное дело смогли открыть около 1300 человек. Главные результаты проекта — это популярность и масштаб. Поэтому в конце лета на базе Палаты предпринимателей создали микрофинансовую организацию «Атамекен — Кызылжар». Кредитовать под льготный процент здесь будут выпускников проекта. Более 160 жителей области уже подали заявку.

Асель Самаратова, эксперт Палаты предпринимателей СКО:



— Участники данного финансирования должны иметь ИП не старше 1 года. Также у них должно быть залоговое имущество, хорошая кредитная история.



Для начинающих предпринимателей кредитование также продолжается. Условия прежние — пройти обучение и получить сертификат. В этом году основам бизнеса обучаются 850 североказахстанцев. Последний этап проекта завершится уже через несколько дней.

Жанель Бисенбаева