5 тысяч тонн мяса бройлеров в год будет выпускать птицефабрика в с.Аралагаш

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Те компании, которые построили фермы, в день получают 1,5-2 млн в день живыми деньгами на счёт падает.

В среднем молочно-товарная ферма окупает себя через 5 лет. Дальше идёт чистая прибыль. Такие подсчёты сделал директор ТОО «Гагарино» Сергазы Карымсаков. Его хозяйство долгое время занимается мясным животноводством. Теперь взялись и за молочное направление. Два месяца назад начали строительство фермы в селе Киялы.

Сергазы Карымсаков, директор ТОО «Гагарино», Аккайынский район:



— Дело в том, что мясная порода менее выгодна, чем молочная. Молочная — ежедневную выручку даёт, деньги живые, как говорится. И чтобы увеличить рабочие места, чтобы меньше безработицы было в деревне. Кадры будем готовить, уже кандидатуры есть, будем посылать учиться в училище.

На ферме работу найдут 30 сельчан. Откроют молочный комплекс в конце 2022 года. К тому времени завезут больше 600 голов голштинской породы. Но сначала для них нужно запасти корма. На покупку заготовительной сельхозтехники хозяйство потратило 300 млн тенге. Половину государство просубсидирует, то есть 150 млн тенге вернутся в ТОО. И это не единственная мера господдержки.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Государство субсидирует строительство фермы на 25%, строительно-монтажные работы, доильное оборудование — на 25%. И плюс на каждую голову племенного скота, который будет завозиться, 400 тысяч тенге компенсируют. После того, как ферма будет запущена, мы от крупных организованных ферм вам тоже компенсируем каждый литр молока.

40 тенге за каждый литр молока заплатит государство. Это 4-ая ферма в Аккайынском районе. Бонус молочных комплексов — бурёнки будут давать приплод. Бычки обеспечат североказахстанцев мясом.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Плюс строятся две откормочные площадки, которые позволят нам выходить на те планы, которые мы для себя поставили. Наша задача — производить до 100 тысяч тонн мяса. Сегодня 60, а мы можем до 100 тысяч тонн мяса производить в год.



Достичь этой планки помогут и две птицефабрики. Одну из них строят в селе Аралагаш. В конце текущего года здесь запустят 6 птичников, инкубаторий, убойный цех мощностью 3 тысячи голов в час и даже собственный комбикормовый завод. Начнёт птицефабрика с выпуска 5 тысяч тонн мяса бройлера в год. Затем вдвое увеличит мощность. В планах выйти на экспорт, но сначала предприятие обеспечит продукцией СК.

Берик Акмырза, учредитель ТОО «Северный бройлер»:



-Рынок местным производителем не заполнен. Очень много экспорта, дорогая продукция. Производя продукцию у себя в регионе, мы получаем очень низкую себестоимость продукции и становимся конкурентоспособными перед экспортом. Государство нам помогло по льготному кредитованию. Мы сделали приобретение оборудования европейского.

На которое потратили 3 млрд тенге. Ещё 2,5 млрд вложили в строительство. С коммуникациями помогли местные власти. По плану птицефабрика окупит себя через 5-6 лет.

Большие изменения в этом году и в селе Шагалалы. Здесь проживают свыше 1200 человек. В большинство домов вода заведена. Просили сельчане о дорогах. Внутрипоселковые никогда не ремонтировали, максимум подсыпали ямы, что спасало ненадолго. В этом году в селе постелют новый асфальт.

Оставшиеся пять улиц заасфальтируют до конца сентября. В планах привести в порядок и дорогу до поселка. Всего в улучшение жизни в Шагалалы вложили в этом году 446 млн тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Это ремонт дорог, ремонт школы 130 млн тенге. Там капитальный ремонт полностью. И плюс амбулатория.



Для неё ремонтируют вот эту двухэтажку. 15 лет она была заброшена. К слову, раньше здесь и была амбулатория. Повезло, что здание отлично сохранилось. Потребовалось три месяца, чтобы привести объект в порядок. Откроют амбулаторию в октябре. Здесь будут процедурный и прививочный кабинеты, отдельный фильтр, а главное — палаты дневного стационара.

Кабдрахман Сактаганов руководитель управления здравоохранения СКО:



— До 40% пациентов останутся здесь. Мы не будем их везти в район или город. Здесь все возможности будут. Всё оборудование необходимое будет. Планируем УЗИ аппарат поставить.

Нашли место в этом здании даже квартиры для медиков. Сюда заселят врачей общей практики, переехавших из Шымкента. Помогают процветанию села Шагалалы и местные аграрии, а ещё сельскохозяйственная опытная станция. Получили богатый урожай зерновых, сейчас убирают поля с картофелем.

С каждого гектара получают по 10 центнеров. Часть урожая отправят в стабфонд, чтобы североказахстанцы смогли купить второй хлеб подешевле. В планах у опытной станции заняться сортообновлением картофеля.

Айгерим Мукашева