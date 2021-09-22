Золото и бронзу завоевали североказахстанцы на Кубке мира по кикбоксингу

На перроне ж/д вокзала с цветами, шариками и плакатами кикбоксёров встречают тренеры, родители, друзья. Их переполняет чувство гордости за ребят, которые достойно выступили Кубке мира в Венгрии.

Каждый из них за своими плечами имеет немалый опыт. Но, всё же попасть в сборную страны и с достоинством представить её на международной арене — большая удача, считают парни. Аслан Асылбеков стал чемпионом в весовой категории до 60-ти килограммов. Спортсмен выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Аслан Асылбеков, чемпион Кубка мира по кикбоксингу:



— Хотел бы выразить всем большое спасибо за поддержку. Готовились все лето. К турниру подошли ответственно, выложились на 100%. Турнир прошел на высшем уровне. Все бои были тяжелыми.



Для Данияра Жарасова поездка такого масштаба была первой. Признаётся, устал, и от дороги тоже. Но, результатом доволен. В весовой категории до 54 килограммов взял бронзу.

Данияр Жарасов, бронзовый призер Кубка мира по кикбоксингу:



— Провел два поединка. В первом выиграл украинца. Второй поединок в упорном бою проиграл россиянину. Бои были очень сложными. Каждый бой проходил на высшем уровне.



Впереди у спортсменов участие в чемпионате мира в Италии. Он пройдет уже в октябре.

Алишер Ашимов