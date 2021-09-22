Спасатели проверили свою готовность к ЧС

Спасали выживших, разгребали завалы, обеспечивали людей питанием, электричеством и чистой водой. Так североказахстанские спасатели провели масштабные учения «Жер- 2021». Стартовали они два дня назад в районе им. Габита Мусрепова. Свой уровень готовности к реальным стихийным бедствиям проверили около сотни человек. Успех всей спасательной операции зависел от слаженных действий каждого подразделения. Проверили здесь и готовность спецтехники.

Мурат Кангужинов, заместитель начальника ДЧС СКО

— Сейчас провели оценку готовности отрядов сводного реагирования. В целом отряд готов, есть небольшие недочеты, а именно наличие у личного состава средств индивидуальной защиты, люди готовы, обязанности свои знают. Данный вид учений направлены на тренировку и подготовку, находясь в режиме повседневной деятельности Люди должны знать свои задачи на случай возникновения разных ситуаций.

Алишер Ашимов