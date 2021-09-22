Петропавловск с гастролями посетят актёры театра драмы г.Алматы

Культура

0:09 22 Сентября 2021

Петропавловск посетят гости из «южной столицы». Национальный казахский театр драмы им.М.Ауэзова с 30 сентября по 5 октября представит североказахстанцам 6 спектаклей. 40 актёров перевоплотятся в уже известные амплуа. Откроет гастрольный тур драма «Жүз жылдық махаббат», что в переводе «Сто лет любви». Посвящена она выдающемуся казахскому поэту М.Жумабаеву и его супруге. К слову, последний раз алматинский театр проводил гастроли в Петропавловске 25 лет назад.

Жанагуль Кайратоваадминистратор Казахского национального академического театра драмы им.М.Ауэзова, г.Алматы:

— Представим такие спектакли, как: музыкальная комедия «Свадьба Кырманбая», драма «С любимыми не расставайтесь!..», мюзикл «Цыганская Серенада» и драма «Жаужурек». Завершит гастроли постановка «Кара», состоящая из слов назидания Абая. Все спектакли пройдут на казахском языке.

Диана Салихова

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