Литературно — музыкальный клуб «Сана» открыл свои двери

От философа Аль-Фараби, мыслителя Абая — до новых имён авторов современной казахской литературы. Книг на государственном языке с каждым годом становится всё больше. Однако, спросом они как таковым не пользуются, говорят участники литературно-музыкального клуба «Сана». Пропаганда и популяризация казахской литературы и устного народного творчества стала главной задачей нового объединения.

Гульбахша Мусабаева, председатель казахского культурно-просветительского центра «Urpaq»:



— Я думаю, пропагандируя роль казахского языка, мы должны всех насыщать богатой культурой самого казахского народа. И этот клуб берёт на себя эту миссию. Язык — это золотой мост между этносами и я думаю, что пришло время, когда мы должны говорить на родном языке, на языке, который объединяет все сердца граждан Казахстана.



Начинать укреплять статус государственного языка нужно с себя, считает Марал Оспанова. У пенсионерки пятеро внуков, четверо из них ходят в школу. Перед тем, как получить знания в образовательном учреждении, бабушка привила им любовь к познанию языка. Ознакомила с устным народным творчеством: читала легенды, поэмы, рассказы, иногда и собственного сочинения.

Марал Оспанова, поэтесса, член Союза писателей РК:



— Я пыталась воспитать в них нравственно — патриотический дух. Всегда говорила своим внукам, что они — представители казахского этноса. Они обязаны знать свой родной язык. Но, при этом уважать и другие.



Говорить на государственном языке — это одно, другое — сделать его престижным и востребованным в обществе. Такую цель должен поставить каждый гражданин, считают организаторы клуба. Для этого здесь предусмотрели специальную программу.

Алтынай Сыздыкова, методист библиотеки им.И.Шухова:



— У нас составлен план. Члены клуба будут проводить литературные вечера, выразительное чтение стихов, тематические вечера, конференции, свободные вечера посещения музеев, встреча с ветеранами. Мероприятия будут проходить полностью на государственном языке.



Вступить в клуб может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в библиотеку им. Шухова.

Жанель Бисенбаева