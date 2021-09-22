К. Аксакалов: «В каждом районе должно быть по 5- 6 молочно-товарных ферм

Всего несколько минут и 100 пакетов свежего творога готовы. Еще неделю назад в ИП «Пальчик» изготавливали только обезжиренный кисломолочный продукт. Сейчас процентность творога увеличили до двух, к тому же он теперь и зернистый. В день на предприятии планируют выпускать до 700 килограммов этого продукта. Поставлять его будут в областной центр, Нур-Султан, а потом и в крупные города страны. Расширили производство благодаря программе «Экономика простых вещей». На строительство линии и закуп оборудования ушло порядка 250 млн тенге. Половину средств предпринимателю предоставило государство.

Ростислав Пальчик, директор ИП «Пальчик», район М.Жумабаева:



— Пробовали, отдавали в лабораторию. Очень чистый творог. Мы даже не ожидали. Надеялись на меньшее.

После маслозавода глава региона посетил отделение медицинской реабилитации и восстановительного лечения. Предназначено оно для пациентов с бронхолёгочной патологией и постковидным синдромом. Раньше здесь был противотуберкулезный диспансер. Закрыли его из-за снижения заболеваемости. Перепрофилированное здание работает меньше трёх месяцев. За это время здесь вылечили 165 североказахстанцев.

Маряш Сейтахметова, заведующая отделением медицинской реабилитации и восстановительного лечения для пациентов с бронхолёгочной патологией и постковидным синдромом, район М. Жумабаева:



— Пациент, когда поступает, сначала проходит 6 минут на специальных дорожках. Мы определяем, за сколько минут он проходит это расстояние. И при выписке мы также определяем эту нагрузку. Пациенты сами уже после 2-ого дня лечения замечают улучшение.



Учреждение рассчитано на 30 мест. Лечение здесь бесплатное. Курс состоит из 12-14 дней. Приезжают поправить своё здоровье из разных районов области. Условия отделения и самое главное — его результативность пациенты оценивают на высшем уровне.

Посетил в этот день Кумар Аксакалов и строящуюся молочно-товарную ферму в селе Жастар. Объект на 600 голов возводит молодой предприниматель Арман Уатаев. В эксплуатацию сдадут уже к следующему году. Для сельчан появится 20 новых рабочих мест.

Арман Уатаев, директор «Кызылжар МТС Агро», район М.Жумабаева:



— Порода у нас будет симментальская. Завезти планируем из Германии. Доильное оборудование тоже немецкого производства — «Ёлочка.



Помощь государство окажет, заверил Кумар Аксакалов. На приобретение скота и оборудования оформят льготный кредит. Всего в районе М. Жумабаева будут действовать 3 современные МТФ. Однако, оставляться на достигнутом не стоит, отметил глава региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— 5-6 ферм в одном районе — это должна быть норма. Государство помогает. Производство молока — это очень доходный бизнес. По полеводству год сложился не совсем нормальным, но за счёт молока — это поступление живых денег. Тем более потребность молока очень высокая.



Процветает в районе М. Жумабаева и село Советское. На его модернизацию за два года направили порядка 1 млрд тенге. Устанавливают фонари, асфальтируют дороги. В скором времени здесь появится и центральное водоснабжение.

Кайрат Омаров, аким района Магжана Жумабаева:



— В Советское выделено 562,9 млн тенге на водоразводящую сеть. Проект является двухгодичным. В этом году мы его завершаем. Сейчас осталось опрессовка воды. Уже 100 % улиц охвачено и 23 % уже подводят воду в дома.



Также глава региона встретился с сельхозпроизводителями района. Говорили они о показателях уборочной кампании. В среднем аграрии получают 14 центнеров с одного гектара. Для засушливого лета показатель хороший, отметил Кумар Аксакалов, а также поручил помочь населению с фуражом.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Акимам сельских округов необходимо пройти в каждый дом и посчитать, сколько заготовлено кормов. И фураж должен быть недорогой. Давайте для своих жителей, независимо, пайщик или нет, надо помогать людям.



Готовность сельчан к зиме Кумар Аксакалов решил проверить лично. Заглянул, глава региона в гости к семье Канышевых. Ахметжан и Анар живут в Советском около 11-ти лет. За это время обзавелись небольшим подсобным хозяйством. Супруги держат коров, лошадей и овец. Корм для них уже готов. Кроме того, Анар вместе с дочерью консервирует на зиму овощи и фрукты.

Ахметжан Канышев, житель с. Советского, район М.Жумабаева:



— Вот это уже часть. Остальное уже в банках. Птица заморожена. 21 сек Рыба, тоже с нашего озера.



Новый облик в селе Советском скоро увидит и местный ДК. Капитальный ремонт здесь начали месяц назад. Завершить реконструкцию планируют уже к следующему году.

Жанель Бисенбаева