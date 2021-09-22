Флористике и ландшафтному дизайну обучают осуждённых учреждения ЕС 164/6

Розы, астры петуньи и хризантемы. Красочные клумбы встречают каждого входящего. Старались над ними осуждённые. Говорят, что раньше не знали, как ухаживать за ними правильно. Теперь с появлением новой специальности учтут ошибки и в следующем году посадят больше разноцветных огоньков. Однако, среди такого разнообразия женщины особое внимание уделяют изящным розам.

Арайлым Мамаева, осуждённая учреждения ЕС 164/6:



— Они красивые. Кто-то может и хочет сорвать, но это сделать непросто. Тут есть шипы, которые могут им помешать. Если насчет этих роз сказать, мы применяли те знания, которые мы в быту знали и дома делали. Мы в этом году узнали, что к зиме нужна специальная подготовка. Например, что корни нужно закрывать. Или же есть некоторые цветы, луковки которых нужно хранить отдельно в сухом или влажном месте.



Женщины здесь не только ухаживают за растениями, но и мастерят целые композиции. Срезают лишнее, подбирают по цвету, компонуют в корзину. «Наводить красоту — это женское начало», считает Айзада Тулегенова. Раньше она изучала землеустройство, поэтому решила пройти курс в смежной сфере. Считает, что эти знания никогда не будут лишними, уже строит планы на будущее.

Айзада Тулегенова, осуждённая учреждения ЕС 164/6:



— У меня есть стремление открыть свой бутик. Я надеюсь, что это у меня получится. Но, даже если это будет не так, то я проживаю сама в частном секторе и думаю, что вокруг дома озеленение и цветоводство проводить будет великолепно. Даже для детей и семьи.



Одно занятие для осуждённых длится полтора часа. Диплом о средне — специальном образовании они получат уже через 10 месяцев. Всего азам флористики и ландшафтного дизайна в женской колонии обучаются 15 человек, кто-то проходит курсы во второй раз.

Сауле Елеусизова, преподаватель:



— С первого сентября мы начали. Первую неделю мы писали лекции. Сейчас здесь на территории учреждения есть теплица. В теплице работаем, готовимся к новому сезону, будем сеять и на улице собираем семена. Например, сейчас мы собираем цветы, в дальнейшем можно их посушить и делать панно. Сейчас очень ценится ручная работа.



Всего в учреждении обучают 4 специальностям: швея, мастер строительных работ, парикмахер и мастер по озеленению.

Оксана Вышар, начальник отдела по воспитательной и социально-психологической работе среди осуждёных учреждения ЕС-164/6:



— Результат есть. После того, как они получили образование здесь, на территории учреждения, больше шансов трудоустроиться. Также есть практика. Осужденные, которые освобождаются из мест лишения свободы, из нашего учреждения в прошлом году, получили дипломы уже на свободе. То есть обращались в колледж после освобождения, там доучивались и получали дипломы.

Сегодня в учреждении 164/6 образование получают 75 человек. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Гюзель Закария