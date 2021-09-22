Более 170-ти североказахстанцев обратились в административный суд

В Казахстане суд рассматривает три вида дел: уголовные, гражданские и административные. С начала июля 2021-го в стране действует административная юстиция. Она направлена на разрешение споров между гражданами и госорганами. За это время в суды СК поступило более 170-ти исков.

Серикбол Сапаргалиев, председатель коллегии по административным делам Северо-Казахстанского областного суда:



— Из 170-ти исков уже имеются рассмотренные дела с вынесением и решений, и определений. Если перейти к решениям, то на сегодня 75% состоялись в пользу истцов. Судами были установлены нарушения, допущенные представителями административных органов. По решению суда действия признаны незаконными и возложены обязанности по устранению нарушений.



Если раньше суды удовлетворяли 18% исков, то сейчас эта цифра увеличилась в разы. В некоторых случаях обращения не подлежат рассмотрению. В основном они связаны с незнанием закона или же умышленной подачей исков и привилегированным положением истца. Чаще всего споры возникают в сфере земельных, налоговых и жилищных отношений. Большая часть из них заканчиваются примирением.

Гульзия Едрисова, судья Северо-Казахстанского областного суда:



— 30 примирений за эти три месяца. Это говорит о том, что наши государственные органы, граждане осведомлены об административной юстиции. Если говорить о примирении, то не во всех случаях можно примириться. Примириться можно тогда, когда у конкретного административного органа есть возможность примириться. Именно по административному усмотрению.



Граждане стали видеть в административных судах реальную защиту. Сегодня подать заявление можно онлайн через электронный портал или обратиться за помощью лично.

Алишер Ашимов