Антикоррупционную акцию проводят активисты проектного офиса «Қызылжар адалдық алаңы»

«Будь информирован — будь защищен». С таким призывом сегодня к североказахстанцам обращаются специалисты проектного офиса «Қызылжар адалдық алаңы» и областного молодежного ресурсного центра. Активисты побывали в центре обслуживания населения и во 2-й городской больнице. Ответили на вопросы горожан и провели с ними разъяснительные беседы по вопросам коррупции. За несколько дней проведения акции запланировано раздать более 300 листовок.

Ерлан Абилкаримов, менеджер проектного офиса «Қызылжар адалдық алаңы»:



— Нужно отметить, что акция проводится по всей области. Сегодня мы раздаем листовки и расклеиваем материалы антикоррупционного характера. Акция будет проходить 3 дня. Для того, чтобы охватить, информировать больше населения.

Альфараби Мынбай, специалист молодежного ресурсного центра СКО:



— Обращаемся к жителям области, если вы заметили один факт коррупции или злоупотребления компетенцией в ходе работы, не молчите. Цель акции — создание атмосферы нулевой терпимости к коррупционным преступлениям.



Диана Салихова