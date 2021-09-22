4 североказахстанца получили в общем 800 тысяч тенге за сообщение о коррупционном преступлении

С начала года представители антикоррупционной службы и общественности провели 8 анализов на коррупционные риски в 10 организациях. По итогу выписали 218 рекомендаций. Исполнили пока что меньше половины. Немало коррупционных рисков выявили в процедуре субсидирования аграриев. О них стало известно во время большой информработы с сельхозтоваропроизводителями. Онлайн- встречи проводили в каждом районе.

Жаркын Галымов, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:



— Так, ранее при обращении в областное управление сельского хозяйства субъект агросферы получил отказ в субсидировании своих затрат на расширение зернохранилища, в связи с отсутствием у него лицензии на данный вид деятельности. При совместной работе антикоррупционной службы и министерства сельского хозяйства в рамках взаимодействия рабочей группы анализа получено от разработчика Правил субсидирования необходимое разъяснение по вопросу выплаты субсидий на расширение зернохранилища, без требования о наличия лицензии.



В результате аграрий субсидии получил на 42 млн тенге. Жаль только, что пришлось проделать долгий бюрократический путь, и в итоге обратиться в антикоррупционную службу. Решить этот вопрос можно было на местном уровне в управлении сельского хозяйства, отмечает Жаркын Галымов. Сталкиваются с бездействием местных госорганов и бизнесмены.

Жаркын Галымов, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:



— Один из предпринимателей, с которым заключено антикоррупционное соглашение, обратился в проектный офис по вопросу оказания содействия в недопущении возврата 111 тысяч инкубационных яиц назад в Турцию. При детальном изучении вопроса установлено, что причиной стала техническая ошибка со стороны самого предпринимателя и увеличенный срок рассмотрения заявки в уполномоченной органе.



По итогу вопрос решили в пользу для предпринимателя. Входит в обязанности борцов с коррупцией риски устранять, а ещё ловить тех, с кем профилактика не сработала. Сотрудники департамента раскрыли 52 коррупционных преступления. Изобличены 8 руководителей госорганов.

Айгерим Мукашева