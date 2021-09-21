Выполняет ли партия «Nur Otan» свои предвыборные обещания?

Куанышбек Калижанов, руководитель управления экономики СКО:



— На сегодня уже достигнут запланированный в «Дорожной карте» рост заработной платы. Согласно статистическим данным, среднемесячная номинальная зарплата за январь-июнь составила 178 тысяч тенге. Прирост к январю-июню 2020 года составил 18,6%.

Создано более 12 тысяч рабочих мест. В том числе трудоустроено свыше 4 тысяч молодых людей. Часть из них нашла своё призвание на 10 новых предприятиях.

Куанышбек Калижанов, руководитель управления экономики СКО:



— С начала года в регионе запущены комбинат по производству ламинированной фанеры, фабрика по выпуску мягких контейнеров и завод изотермических вагонов-термосов, произведен технический запуск трансформаторного оборудования электротехнического завода, запущен завод по выпуску комбайнов линейки «Claas». Ведется строительство фабрики по производству бумаги компанией «Радуга» и кирпичного завода ТОО «Кирпич СК».

Много сделано и в социальной сфере. В этом году на обновление медицинского оборудования выделили 3 млрд тенге. Помимо этого капитальный ремонт проведут в 5 медорганизациях.

Куанышбек Калижанов, руководитель управления экономики СКО:



— В целях развития массовых видов спорта в области открыты 2 современных физкультурно-оздоровительных комплекса, продолжается строительство еще 5 ФОКов. До конца года будут открыты 2 хоккейных комплекса.

Возникли сложности с ФОКом в Жамбылском районе. Об этом сообщают члены мониторинговой группы в районе. Есть и вопросы по предметным кабинетам в некоторых жамбылских школах. Из-за несогласованности между районным акиматом и управлением образования оснастить классы в этом году так и не удалось.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким СКО:



— Управление образования совместно с акиматом это должны сделать в любом случае. Каким образом? Это думать надо. Не так, чтобы корректировку делать. Отмечаю эту несогласованность работы управления и акима. Всё должно быть выверено до последней копеечки.

Но в остальном Жамбылский район по количеству и качеству выполненных предвыборных обещаний в числе лидеров. А вот Тимирязевский район внизу этого списка. Но, есть объективные причины. К примеру, планку по урожаю не удалось достичь из-за засухи. По зерновых планировали собрать 15 ц/га. По факту, в лучшем случае будет 10.

Нурлан Кенесов, аким Тимирязевского района:



— По урожайности маслички планировали 8, пока что около 6 ц. Третье мероприятие — это по строительству домов в рамках «Енбек». В этом году полностью мы отказались от строительства.

Но мониторинговые группы выявили риски, о которых аким района не сообщил. Существует большая вероятность, что птицеферму в Тимирязево вовремя не запустят.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»:



— Предлагаем вместо птицефермы поставить другое предприятие, где столько же рабочих мест будет создано. Один к одному и в том же населенном пункте. По разводящим сетям есть Москворецкое-Мичурино по акту выполненных работ стоит на 2021 год. Есть обеспокоенность, что в этом году не успеют.

Обещания, которые нуротановцы дали в предвыборной программе, должны быть выполнены и даже перевыполнены, отмечает аким области. Для этого есть и финансирование, и условия. А контролируют выполнение этих обещаний общественные советы.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким СКО:



— Депутаты областного, городского и районного маслихатов закреплены по направлениям. Предлагаю, чтобы и члены бюро так же были закреплены по направления. У каждого из вас есть специфика. Членам бюро быть почётно, но и ответственно. Поэтому наравне с исполнителями, я думаю, что ответственность должна рассматриваться и членов бюро.

Выступил Кумар Аксакалов и с инициативой назначить ответственный госорган, который будет сводить данные и проводить глубокий анализ по каждому пункту «Дорожной карты» нуротановцев.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким СКО:



— За каждым мероприятием должна быть польза. Некоторые чиновники, к сожалению, не могут чётко определить, какая же польза идёт от мероприятий. Средства государство направляет, а что же улучшиться в жизни людей. Мы должны видеть конечную цель. Это и есть бюджет, направленный на решение конкретной задачи.



Каждый тенге должен давать результат. И не в отчётах чиновников, а на деле. Североказахстанцы должны почувствовать изменения к лучшему. Заниматься анализом и выдавать рекомендации будут в управлении экономики.

Айгерим Мукашева