В Казахстане разрешили проведение массовых мероприятий. Решение МВК вступит в силу с 27 сентября

За последние 2 недели уровень заболеваемости и летальности от коронавируса в республике снизился на 60%, поэтому на заседании МВК выдвинули ряд послаблений. С 27 сентября разрешено проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий. Теперь банкеты, свадьбы, юбилеи можно проводить с некоторыми ограничениями. Во-первых, все сотрудники и посетители должны быть с «безопасным» статусом «Ashyq».

Для «зеленой» зоны количество гостей не должно превышать 100 человек, для «желтой» — не более 70, для «красной» — не более 50 посадочных мест. На аналогичных условиях разрешено проведение конференций, форумов, культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Айгерим Мукашева