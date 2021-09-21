В Казахстане разрешили проведение массовых мероприятий. Решение МВК вступит в силу с 27 сентября

Здравоохранение

23:21 21 Сентября 2021

За последние 2 недели уровень заболеваемости и летальности от коронавируса в республике снизился на 60%, поэтому на заседании МВК выдвинули ряд послаблений. С 27 сентября разрешено проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий. Теперь банкеты, свадьбы, юбилеи можно проводить с некоторыми ограничениями. Во-первых, все сотрудники и посетители должны быть с «безопасным» статусом «Ashyq».

Для «зеленой» зоны количество гостей не должно превышать 100 человек, для «желтой» — не более 70, для «красной» — не более 50 посадочных мест. На аналогичных условиях разрешено проведение конференций, форумов, культурных, спортивных и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Айгерим Мукашева

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