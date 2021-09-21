Технические неполадки возникают при тестировании в Президентский молодежный кадровый резерв

Молодые и целеустремленные. Именно такие ребята должны быть в президентском молодежном кадровом резерве. Сегодня заявление на участие в отборе подали более 130-ти североказахстанцев. Больше всего кандидатов из Акжарского, Уалихановского и Кызылжарского районов. Чтобы стать потенциальным резервистом, участникам необходимо пройти ряд процедур. Правда, у многих на первых этапах возникают проблемы. В основном, они связаны с загрузкой документов.

Жанат Жумабаев, заместитель руководителя — заведующий секретариатом Совета по этике:

— Хотел заново загрузить удостоверение, так как загрузил его некорректно, и теперь программа не распознает мое лицо для сдачи теста, можете помочь? Возможность удаления удостоверения со стороны пользователя отсутствует в связи с потенциальной возможностью подмены удостоверения на время прохождения тестирования. В таких случаях обращайтесь в онлайн-чат на главной странице qrt.kz. Техническая поддержка поможет разрешить этот вопрос и заменить удостоверение только с Вашего согласия при полном соответствии Вашего лица с предоставляемым удостоверением.

Удостоверение личности потенциальный резервист должен загрузить на сайт в формате «.png». Иначе, там не примут документ. Поступают жалобы и по поводу технических неполадок сайта. В основном они возникают во время тестирования. Однако, специалисты оспаривают данную проблему. Сайт работает без отклонений и проблема заключается в нестабильности или низкой скорости интернета у участника отбора.

Жанат Жумабаев, заместитель руководителя — заведующий секретариатом Совета по этике:



— На сайте ежедневно сдают тестирование несколько сотен человек, при этом прохождение тестирования доступно для пользователей 24 часа 7 дней в неделю. Скорость интернета от провайдера может быть нестабильной, поэтому не выбирайте пиковые часы нагрузки, так как интернет в этот период времени может быть у Вас нестабильным. Важно сдавать тестирование только при стабильном интернете со скоростью не менее 5 мб/сек. Повторная пересдача не предоставляется.

Неисправные компьютеры, нераспознование речи и нестабильный интернет могут привести к аннулированию результатов тестирования, отметил спикер. В общем, кандидат несёт ответственность за свое участие в отборе. Прием заявлений продолжится до 30-го сентября.

Алишер Ашимов