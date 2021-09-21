Семья из района М. Жумабаева вырастила 3,5 тонны урожая

Общество

23:18 21 Сентября 2021

Привезли с собой не только самобытную культуру, но и искусство выращивания растений. Семья Жалимбетовых переехала в Северный Казахстан из далекого Хорезма. Причина переезда проста — поставить на ноги детей, сохранить свои корни. Поначалу было трудно, признается глава семейства, но, со временем привыкли и даже полюбили наш суровый климат.

Куандык Жалимбетов, житель с. Успенки, район М. Жумабаева:

— Переехали по квоте в августе 2008-го. По приезде нам была оказана финансовая помощь. Мы купили дом, держали скот. На остальные средства собрали детей в школу. Сейчас работаю оператором по ветеринарной обработке животных. Ранним утром и после работы занимаюсь огородом. Земля здесь плодородная. Даже удобрять не нужно. В Узбекистане я работал на хлопковых плантациях, там я и научился некоторым приемам.

Один из таких — поверхностный способ орошения. При нём поливают грядки не лейкой, а искусственно затопляют огород. Для этого раскапывают полосы вокруг грядок, туда и пускают воду. Способ действительно эффективный. Этим засушливым летом проблем с урожаем у семьи не было. Выросло всё: тыквы, капуста, свёкла, картофель, помидоры. Выращиванием последних занимался 13-тилетний Жамбыл. Все лето он наблюдал за ростом томатов, отслеживал прогресс.

Жамбыл Юлдашев, житель с. Успенки, район М. Жумабаева:

— Весной мы сначала берем семена. Потом садим их в горшочки. Ближе к маю мы выходим в огород. Его пропахиваем и садим. Потом поливаем. Мы просто берем насос ,шланг ставим под помидоры, но сначала мы поливаем лейкой, пока не подрастут.

Дозревают красные плоды в кладовой. Здесь и хранится весь урожай. Убрали уже 1 тонну моркови, несколько мешков картофеля, до конца садоводческого сезона планируют убрать еще 2,5 тонны урожая.

Куандык Жалимбетов, житель с. Успенки, район М. Жумабаева:

— Это красный картофель, он более устойчив к холодам. А вот это скороспелый сорт. Храню здесь и болгарский, и жгучий перец. Здесь они не теряют своих свойств, остаются свежими как с грядки.

После все выращенное отправляют дочерям в город, продают или консервируют. Способ приготовления заготовок ,к слову, тоже свой.

Камила Уразова, жительница с. Успенки , район М. Жумабаева:

— Готовим в тандырной печи не только хлеб и самсу, но и жарим салаты и консервируем их на зиму. Все просят рецепт, ведь вкус совсем другой.

Заготовила хозяйка уже 60 банок, в планах удвоить это количество.

Камила Уразова, жительница с. Успенки, район М. Жумабаева:

— Это салат из того, что у нас растет в огороде: капуста, морковь, помидоры, болгарский перец. Есть и 20 банок варенья. Его готовлю на стол к чаю. Стараюсь по возможности крутить банки сразу после работы.

В дальнейшем Камила намерена открыть свое дело, сейчас она учится дистанционно, проходит курсы массажа для детей. Также в следующем году семья планирует увеличить поголовье скота. Сейчас в хозяйстве только козы.

Гюзель Закария

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