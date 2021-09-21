С начала 2021-го в Есильском районе произошло 17 пожаров

С начала года там произошло 17 пожаров. По сравнению с 2020-ым, это на 15% меньше. Материальный ущерб составил 6 миллионов тенге. Большая часть пожаров пришлась на жилой сектор. В 2-х случаях горели леса. Один из них выявили во время отжига на сельскохозяйственном поле. Там пострадал гектар леса. Виновника оштрафовали на 65 тысяч тенге. Особое внимание в период уборочной кампании ЧС-ники уделяют пожарной безопасности на сельскохозяйственных полях.

Жулдыз Есенгазин, начальник отдела по ЧС Есильского района:



— Любая неосторожность с огнем может привести к большому материальному ущербу и потере урожая. В текущем году пожаров на сельхозполях не зафиксировано. А вот в прошлом году в сентябре был зафиксирован пожар на поле ТОО «Грамлих» в Бескудукском сельском округе. В результате пожара сгорело пшеничное поле на площади 48 га.

Алишер Ашимов