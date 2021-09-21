Аким СКО Кумар Аксакалов провёл приём граждан

Жительница села Смирново Надия Кокиева жалуется на близкое расположение элеваторов к жилым домам. Люди вынуждены терпеть пыль, грязь и шум. Виной всему работа ТОО «Ертегi», которое находится всего в 7 метрах от домов. Покоя людям нет даже ночью.

Надия Кокиева, жительница с. Смирново, Аккайынский район:



— Элеваторы работают на полную мощность, а числятся они как производственная площадка. Там сушка работает днем и ночью, это невозможно.

Ситуацию прокомментировали экологи. Там действительно выявили нарушение санитарно-защитной нормы. Но, в суде иск отклонили. Проверка же департамента санитарно-эпидемиологического контроля никаких отклонений от правил не обнаружила.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Я вас понимаю, пыль, шелуха, движение все время. Но, есть нормативы, и я попрошу Вас поучаствовать в проверке, посмотреть, насколько это полезно. И аким района должен посодействовать с вопросом, поговорить с представителями ТОО.

У жительницы села Кондратовки к главе региона накопилось сразу несколько вопросов. Асия Абилева возмущена состоянием дорог. Как заверили во время приема, грейдирование запланировано на октябрь текущего года. В этом же месяце появится и рейсовый автобус, который так необходим местным жителям.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— По городу завершили установку валидаторов, за наличные цена больше, карточкой также 80. Вопрос будет решен. В октябре автобус пойдет.

Нет в Кондратовке и медпункта, фельдшер вынуждена ходить по домам.

Асия Абилева, жительница села Кондратовки, Кызылжарский район:



— Чтобы поставить капельницу, медик берет штатив и бежит к дому. Вот ко мне, например, прибегает со штативом и ставит. И я не одна такая в этой деревне.

Как проинформировал акима области руководитель управления здравоохранения, здание под фельдшерско-акушерский пункт приобретут за счет местного бюджета. На данный момент рассматриваются варианты.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Цена вопроса около 2 млн тенге, так? Надо приобрести помещение не такое, в которое опять люди не смогут прийти и не получить нужные услуги.

Поручил аким области решить вопрос с обеспечением лекарственных средств. Все необходимые препараты нужно привозить в село. Пока жители вынуждены ездить за ними в райцентр.