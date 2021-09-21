Акция «Мен қазақша сөйлеймін» прошла в Петропавловске. Прохожим задавали вопросы по казахскому языку. За правильные ответы горожане получали подарки. Представители Центра развития языков и ассамблеи народа Казахстана раздавали учебники и пособия для изучения государственного языка. Были книги как для взрослых, так и для детей.

Мария Татаренко, председатель ОО «Северо-Казахстанский областной белорусский культурный центр «Радзіма»:



— Кроме того, для жителей нашего города будет организована концертная программа. Акция проходит в 3 раз. Мы хотим поддержать данную акцию и проводить её ежегодно.

Айгерим Мукашева