Акция «Мен қазақша сөйлеймін» прошла в Петропавловске

Общество

23:16 21 Сентября 2021

Акция «Мен қазақша сөйлеймін» прошла в Петропавловске. Прохожим задавали вопросы по казахскому языку. За правильные ответы горожане получали подарки. Представители Центра развития языков и ассамблеи народа Казахстана раздавали учебники и пособия для изучения государственного языка. Были книги как для взрослых, так и для детей.

Мария Татаренко, председатель ОО «Северо-Казахстанский областной белорусский культурный центр «Радзіма»:

— Кроме того, для жителей нашего города будет организована концертная программа. Акция проходит в 3 раз. Мы хотим поддержать данную акцию и проводить её ежегодно.

Айгерим Мукашева

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